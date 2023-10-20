Вице-президент Союза туриндустрии Барзыкин считает, что внутренний туризм догонит доковидные показатели

За последние годы интерес жителей РФ к внутреннему туризму стабильно растет. По словам первого вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, период восстановления туризма уже завершился, и в настоящее время идет его активное развитие. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что число коллективных средств размещения увеличилось на 16% с 2022 года.

По мнению эксперта, граждане РФ стали чаще пользоваться санаториями и курортами, также идет диверсификация по регионам. Так, по всем субъектам РФ фиксируется заметный рост с 7% до 30%.

Он подчеркнул, что ожидается горнолыжный сезон, ожидается, что в этом отношении будут превзойдены показатели доковидного уровня.