Вице-президент Вэнс сделал шокирующее заявление об НЛО

Вице-президент США Джей Ди Вэнс на подкасте Ruthless Podcast рассказал о своем интересе к теме НЛО. Политик признался, что буквально одержим ею.

Изучению темы он планирует посвятить свои парламентские каникулы.

Джей Ди Вэнс говорит, что хочет выяснить, что происходит на самом деле.

Он признался, что мечтает погрузиться в тему НЛО с прошлого года.

Вице-президент говорил о своем необычном "увлечении" с улыбкой, поэтому не совсем понятно, шутил ли он или нет.

Ранее сообщалось, что жители Крыма массово постят неопознанный летающий объект в небе⁠⁠.