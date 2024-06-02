Вице-спикер ГД Неверов: Чилингаров ушел из жизни после продолжительной болезни

Депутат ГД Артур Чилингаров ушел из жизни после долгой и тяжелой болезни. Соответствующее заявление сделал вице-спикер органа Сергей Неверов в своих соцсетях .

До этого поступала информация о смерти Чилингарова в 84 года. Соболезнования родным и близким депутата выражал председатель органа Вячеслав Володин, сообщивший о смерти Чилингарова.

В опубликованном посте Неверов рассказал, что Чилингаров ушел из жизни в результате долгой болезни. Он назвал депутата «легендарным человеком» и заявил, что у него было отличное чувство юмора. Чилингаров обладал эрудицией, мужеством, состраданием и стремлением создавать что-то новое, добавляется в публикации.

По словам Неверова, смерть депутата является утратой, которую невозможно восполнить. Он будет продолжать жизнь в сердцах коллег, друзей и родных, подчеркнул вице-спикер.