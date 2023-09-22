Вице-спикер ГД выступил с предложением ввести жилищные сертификаты для врачей

Данный сертификат позволит приобрести жилье по более доступной цене, либо же он может использоваться как первоначальный взнос. Об этом пишет ТАСС .

Вячеслав Даванков, являясь вице-спикером Государственной Думы (фракция «Новые люди»), предложил меру по предоставлению медикам сертификатов на аренду или покупку жилья. Однако они должны взять на себя обязательство, которое заключается в отработке не менее пяти лет в медучреждении.

Данная мера действительно может стать актуальной для многих. Например, для тех же работников медицинской сферы, которые ищут способы финансово выгодного приобретения жилья. А что касается пользы для государства, то обязанность проработать в медучреждении не менее пяти лет поможет снизить дефицит врачей. В общем, как говорится, «и нашим, и вашим».