Вице-спикер Госдумы Жуков рассказал, кого не коснется прогрессивная шкала НДФЛ

По словам вице-спикера нижней палаты парламента Александра Жукова, ко второму чтению законопроекта о прогрессивной шкале НДФЛ в Госдуме подготовлены поправки, выводящие из-под действия нормы получающих северные надбавки граждан РФ. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он подчеркнул, что прогрессия также не коснется участников спецоперации.

По мнению парламентария, в первом чтении также принят законопроект о семейной налоговой выплате, предусматривающий возврат части подоходного налога для семей с двумя и более детьми в размере 7%. Такие семьи станут выплачивать лишь 6% подоходного налога.

Напомним, что ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что кабмин внес в нижнюю палату парламента поправки к проекту закона о модернизации налоговой системы, в которых учтены предложения бизнеса и депутатов.