Вице-спикер Крыма выразил мнение о делении полуострова Зеленским

Как заявил Бобков, в Крыму привыкли к безумным решениям Зеленского, поэтому жители и власти полуострова смотрят на происходящее, как на «элементы сумасшедшего дома». Политик также считает, что вопрос Крыма для президента Украины болезненный, так как он идет рядом с неудачными решениями во время спецоперации и провальным контрнаступлением.

Также вице-спикер заметил, что с приходом Зеленского к власти на Украине постоянно происходят административно-территориальные преобразования, то области откалываются, то отдельные города. С началом украинского конфликта в этом процессе наступила пауза, которая, по словам Бобкова, не дает Зеленскому покоя.