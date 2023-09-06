Вице-спикер крымского парламента сравнил украинское общество с сектой

По его утверждению, восприятие мира украинцев полностью подобно сектантам. Они живут по одинаковым законам.

Владимир Бобков считает, что Украина сейчас отдалена от реального мира. Ей навязали антигуманные и античеловеческие ценности, в которые она охотно поверила. Массовое сознание в этой стране стало превалировать над индивидуальным.

«Украинцы сегодня находится под информационным колпаком, психологическим давлением и воздействием комплексов. Все это элементы сектантского восприятия», - заявил он.

Бобков отметил, что те законы, которым сейчас подчиняются украинские жители, больше подходят тоталитарной секте, чем государству. Из этого состояния есть только один выход, в виде полного уничтожения руководства и излечения рядовых сектантов.