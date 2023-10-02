Вице-спикер Мосгордумы Орлов рассказал о новом маршруте речного транспорта

На Москве-реке открыли движение по второму регулярному маршруту. По словам вице-спикера Мосгордумы, оно позволит улучшить транспортные возможности людей, проживающих в южной части города. А также ощутит на себе благоприятные изменения и сама инфраструктура района, где открылся речной маршрут.

Более 700 000 человек теперь смогут регулярно ездить на новом и комфортном общественном транспорте. Почему регулярно? Потому что, согласно прогнозам, в этом районе ожидается круглогодичная востребованность речного маршрута.

Москва – действительно большой по площади город. Именно поэтому в нем существует множество тарифов, которые позволяют пользоваться разными видами транспорта без потери денежных средств и времени, удобно сочетая каждый из них между собой.