Новый вице-спикер парламента Словакии Любаш Блаха старательно подошел к оформлению своего кабинета. В местных пабликах завирусилось видео генуборки рабочего места политика.

Как можно наблюдать на кадрах, первым делом в утиль Блахой был отправлен флаг Евросоюза. Туда же отправился и висевший на стене портрет действующего президента Словакии Зузаны Чапутовой.

Место на стене пустовало всего какие-то несколько минут: Чапутову сменил кубинский команданте Че Гевара.

Ранее сообщалось, что президент Словакии Зузана Чапутова официально назначила главу победившей на выборах партии Smer Роберта Фицо премьер-министром страны.

Фицо, которого на Западе считают пророссийским политиком, стал премьером Словакии в четвертый раз. Он является противником поставок оружия Киеву и выступает за отмену санкций в отношении России.