Виза есть, система говорит «нет»: как российскую туристку не пустили в Италию, а потом пропустили без сканера

Российская туристка с действующей шенгенской визой едва не лишилась поездки в Италию из-за сбоя в европейской системе въезда-выезда EES. Turkish Airlines отказала ей в посадке на стыковочный рейс в Стамбуле, несмотря на подтверждение визы итальянскими пограничниками. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома».

В двадцатых числах июля девушка вылетела из Санкт-Петербурга в Венецию с пересадкой в Стамбуле. Первый сегмент прошел без проблем, но у гейта на итальянский рейс выяснилось, что виза, оформленная еще в конце июня, не загрузилась в систему EES, и та выдавала запрет на посадку. Сотрудники Turkish Airlines признали, что система часто ошибается, и для надежности связались с пограничной службой Венеции. Итальянская сторона подтвердила наличие визы, однако в посадке все равно отказали.

Туристка сразу написала в консульства Италии в Петербурге и Стамбуле, а также в аэропорт Венеции. Ответа не последовало, но спустя пару часов виза появилась в системе EES. При этом авиакомпания не выдала документ с указанием причины отказа, а лишь посоветовала купить новый билет, отметив, что напротив ее фамилии по-прежнему горит пометка «не допускать к посадке». В Венецию россиянка улетела только на следующий день, и в этот раз загранпаспорт сканировать не стали — просто проверили вклеенную визу.