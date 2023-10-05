«Вижу, что Максим идет»: мать бойца СВО увидела сына после его гибели

Боец спецоперации Максим Григорьев погиб, когда российские войска шли на Мариуполь в начале марта прошлого года. Он дважды попал под орудия ВСУ. В первый раз под обстрелом он сильно повредил ноги, а во второй, во время эвакуации в госпиталь, его БТР попал на мину. Максим не выжил.

Гибель 20-летнего солдата на передовой подкосила его мать Веру. После смерти Григорьев снился своей женщине, чем тревожил ее сердце.

«Сын приходил во сне два раза. Один раз приснилось, что я лежала на кровати, а он зашел в дверь. И я слышу звук и понимаю, что это вроде бы Максим. Выхожу из комнаты и вижу, что он идет. Я обращаюсь: «Сыночек». А он спиной ко мне поворачивается и уже на выход отправляется. Я кричу ему: «Сынок, постой, пожалуйста». А он только улыбается», — рассказала Вера корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Тот сон закончился тем, что погибший в боях сын лишь помахал рукой матери и ушел. Но если этот сюжет не сильно встревожил Веру, то другой навел на грустные мысли.

«Второй раз он мне снится, говорит: «Ой, мама, гляди, у меня ноги целые». А сам грустный. Я отвечаю: «Господи, сынулька, ты чего, плачешь что ли?» Максим же жалуется: «Ох, мама, мне что-то так тяжело». Я лишь успела спросить, что случилось, но проснулась. Он так и не сказал, в чем дело», — вздохнула Григорьева.

После этого Вера решила хоть как-то помочь своему сыну. Она пошла и поставила свечи за упокой в одну церковь, а потом в другую.

Ранее мы писали, каким был Максим Григорьев.