Визит на подстанцию скорой помощи: глава Каширы отметил лучших сотрудников и обсудил улучшение условий труда

Глава городского округа Кашира Роман Пичугин посетил Каширскую подстанцию скорой помощи. Вместе с представителями администрации он ознакомился с работой учреждения и пообщался с медицинским персоналом.

Сотрудники подстанции обозначили ряд бытовых и инфраструктурных вопросов — необходимость автобусного маршрута от железнодорожного вокзала, устройство парковки и удобного тротуара к пешеходному мосту. Эти предложения взяли в работу профильные специалисты.

В ходе визита Пичугин вручил благодарственные письма фельдшерам Софье Щукиной и Ксении Воронцовой, а также водителю Дмитрию Антипову за профессиональную работу.

Подстанция располагается в современном здании и оснащена всем необходимым для работы. Здесь трудятся 115 сотрудников, включая 7 выездных бригад, которые ежедневно обслуживают до 90 вызовов.