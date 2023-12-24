Визитка Путина продана на аукционе в Петербурге за 2 млн рублей

Принадлежавшая нынешнему президенту России Владимиру Путину визитка, была продана на торгах в воскресенье, 24 декабря. Как сообщается на аукционном онлайн-портале Bidspirit, указанный лот ушел с молотка за 2 млн рублей.

На визитке главой государства были шариковой ручкой от руки написаны номера телефонов.

«Сегодня. Продано за 2 000 000 рублей», — написано в каталоге лотов, выставленных на электронный аукцион.

Ранее сообщалось, что на торги в Петербурге выставлена визитка Владимира Путина в бытность его работы в 90-е годы в администрации Ленобласти.