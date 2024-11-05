Визовый центр Италии сообщил о сокращении срока оформления визы россиянам

Срок рассмотрения и оформления шенгенских виз для российских граждан через посольство Италии в Москве сократился с 60 до 40 дней. Об этом проинформировали на официальном сайте итальянского визового центра (VMS).

При этом всех желающих оформить документы предупреждают, что обработка запросов на шенгенскую визу сейчас занимает больше времени, чем обычно. В VMS пояснили, досадные проволочки связаны с некими техническими и организационными вопросами.

«В настоящее время срок рассмотрения заявок на получение визы часто может составлять 40 дней и более с даты подачи заявления», — приводится в сообщении.

Стоит отметить, что в информационном разделе консульства Италии пока все без изменений. Там срок рассмотрения поданных на визу документов по-прежнему составляет до 60 дней, как и раньше.

Ранее вице-премьер Александр Вулин заявил, что Сербия навсегда останется для россиян безвизовой европейской страной.