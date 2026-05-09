Визы отменили официально: россияне теперь могут лететь в Саудовскую Аравию

С 11 мая 2026 года россияне смогут посещать Королевство без оформления виз, однако текущая геополитическая обстановка на Ближнем Востоке временно ограничивает возможности для массового туризма. Об этом пишет РГ .

Новые правила въезда и ограничения

Согласно межправительственному соглашению, Саудовская Аравия становится безвизовым направлением для россиян. Путешественники могут находиться в стране до 90 дней в течение года. Важно учитывать, что данные послабления касаются только туристических и частных визитов. Для тех, кто планирует трудоустройство, обучение или совершение религиозного паломничества (хадж и умра) в специально отведенные периоды, оформление соответствующей визы остается обязательным требованием.

Приостановка продаж и рекомендации властей

Несмотря на упрощение административных процедур, туристический рынок пока находится в режиме ожидания. Из-за нестабильной ситуации в ближневосточном регионе Министерство экономического развития РФ рекомендовало туроператорам временно прекратить реализацию туров в Королевство. Гражданам также советуют воздержаться от поездок в эту страну до нормализации обстановки. На текущий момент приобрести готовый турпакет у официальных компаний не представляется возможным.

Динамика интереса и перспективные маршруты

Эксперты отмечают, что спрос на направление начинает формироваться, несмотря на «эффект низкой базы». За последний год количество предложений от тревел-специалистов выросло в 3 раза. Популярностью пользуются маршруты, объединяющие Эр-Рияд, Джидду и уникальный исторический регион Аль-Ула. Особенный интерес к Саудовской Аравии проявляют жители Северного Кавказа и Татарстана, которые зачастую совмещают изучение природных достопримечательностей с краткосрочными визитами в священные для мусульман города.

Прогнозы на будущее

Представители туристической отрасли подчеркивают, что Саудовская Аравия является одним из самых динамично развивающихся направлений. Уже в конце 2025 года был зафиксирован значительный всплеск ранних бронирований. Специалисты выражают надежду на скорое изменение внешнеполитического фона, что позволит в полной мере реализовать потенциал безвизового режима и запустить полноценное авиасообщение и продажу организованных туров.