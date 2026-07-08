Визы убили Римини: куда теперь летят россияне вместо Италии и как подорожал Китай

Этим летом российские туристы активно переписывают карту зарубежных предпочтений. По данным аналитиков сервиса OneTwoTrip, предоставленным « Известиям » 8 июля, Турция и Китай укрепляют позиции, а интерес к Италии обвалился почти вдвое из-за визовых проволочек.

Турция сохранила лидерство, нарастив долю бронирований на 11 процентов до 15,6 процента. Основной поток идет через Стамбул — 59 процентов бронирований, среди морских курортов заметен рост Каша до 2,5 процента, тогда как Анталья опустилась до 9,7 процента, а Белек — до 2,1 процента. В OneTwoTrip отметили, что снижение среднего чека позволило путешественникам выбирать более бюджетные варианты размещения и планировать отпуск выгоднее.

Китай вышел на второе место с долей 7,3 процента, прибавив 25 процентов. Главные точки притяжения — Шанхай, Пекин и Гуанчжоу. Беларусь удерживает стабильные 6 процентов, где подавляющее большинство бронируют Минск, за ним следуют Брест и Гродно. Наиболее заметное падение у Италии: доля сократилась почти вдвое до 5,2 процента, туристы все чаще выбирают Рим, Милан и Венецию, а Римини выбыл из тройки. Замыкает пятерку Грузия с долей 4,6 процента, прибавив 10 процентов к прошлому году: внутри страны Батуми и Степанцминда растут, а Тбилиси немного просел.