Вячеслав Духин: Информационный центр в Подмосковье помог наладить коммуникацию властей и СМИ

Созданный в Подмосковье информационный центр помог собрать в одном месте представителей власти и СМИ, чтобы сделать их коммуникацию более продуктивной. Заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин рассказал в интервью «360», насколько эффективным оказался данный центр.

Отмечается, что идея создания данного информационного центра принадлежала губернатору региона Андрею Воробьеву. Она заключается в том, чтобы медийщики, те, кто выдают новости для конечного потребителя, <…> и те, кто отвечает за информацию в различных министерствах, заговорили на одном языке, потому что очень часто они мыслят по-разному.

Теперь, по его словам, удалось «собрать за круглым столом» представителей обеих сторон. Чиновники могут спросить журналистов, почему та или иная новость кажется им скучной и как подать ее так, чтобы аудитория заинтересовалась.

«Это первая задача: подача новостей таким образом, чтобы они были интересны аудитории. А вторая — реагирование на те негативные явления, которые происходят в информационном пространстве. Если мы видим кризис или проблему, неважно в какой сфере, <…> мы должны оперативно реагировать на них», — отметил Вячеслав Духин.

По словам зампреда, главное, чего удалось добиться — серьезный рост коммуникации многих ведомств с жителями. Речь идет о сферах транспорта, здравоохранения, соцзащиты, образования. При этом решение Московской области оценили на всероссийском уровне и уже используют в некоторых федеральных ведомствах, а также распространили на четыре новых региона.