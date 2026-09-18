Депутаты Госдумы Вячеслав Фетисов и Никита Чаплин проголосовали на выборах в Подмосковье. Фетисов отдал свой голос на участке в Домодедове. Он отметил позитивную атмосферу.

«Люди приходят с хорошим настроением, многие — целыми семьями, поддерживая давнюю традицию. Каждый сегодня чувствует, что его голос и его участие имеют значение», — сказал он.

Фото: [ пресс-служба "Единой России" ]

Депутат Госдумы от «Единой России» Никита Чаплин проголосовал на участке в культурном центре «Ледовый» в Коломне. По словам парламентария, на участке обеспечена четкая организация процесса.

«На участке все проходит организованно, без суеты и очередей. Видно, что процедура отработана до мелочей, а наблюдатели и члены комиссии работают профессионально. Все подготовлено для того, чтобы избиратели могли сделать спокойный и осознанный выбор. Каждый из нас сегодня определяет, каким будет наш округ и вся страна. Приходите на выборы. Ваш голос — это ваш вклад в будущее», — подчеркнул он.

С 18 по 20 сентября жители Подмосковья выбирают депутатов Госдумы и Мособлдумы. В Подмосковье созданы все условия, чтобы сделать это с комфортом. Доступны как традиционный способ с помощью бумажного бюллетеня на избирательном участке, так и дистанционное электронное голосование. Жителям, имеющим ограничения по здоровью или иные уважительные причины не посещать участки, будет доступен надомный формат голосования.