Стало известно, с кем в отношениях состоит 20-летняя муза Киркорова

Обладательница титулов «Мисс Россия» и «Мисс БРИКС», 20-летняя модель Валентина Алексеева встречается с олигархом из Челябинска Ильей Мительманом уже несколько месяцев, сообщает 74.ru. Разница в возрасте между ними составляет 30 лет.

Мительман — владелец кондитерской фабрики «Фантель», у него есть благотворительный фонд. Бизнесмен был женат один раз: в 2013 году он женился на Мелани Корман, брак распался весной 2022 года.

В прошлом Мительману приписывали романы с певицей Жанной Фриске, актрисой Марией Кожевниковой и телеведущей Ольгой Бузовой. После развода предприниматель не вернулся к прежнему образу жизни, сосредоточился на бизнесе.

По данным источников, что Алексеева заручилась поддержкой народного артиста РФ Филиппа Киркорова именно благодаря Мительману, который тратит на нее значительные средства. При этом Валентина в личном блоге утверждает, что всего добилась сама.

Валентина родилась в Чебоксарах в обычной семье: отец начинал с работы грузчиком, мать трудилась бухгалтером. Алексеева мечтала стать врачом и учиться в Москве, но у родителей не было денег на коммерческое обучение. Девушка получила золотую медаль, успешно сдала ЕГЭ и поступила в вуз без репетиторов, денег и связей.

Как рассказывала сама Валентина, она вместе с подругами она снимала квартиру и экономила каждый рубль. Позже девушка прошла кастинг на конкурс «Мисс Россия». Сейчас Алексеева учится в медицинском вузе и участвует в светских мероприятиях, в том числе рядом с Киркоровым, который назвал ее своей музой.

Ранее стало известно, посетит ли Филипп Киркоров концерт Канье Уэста в Петербурге.