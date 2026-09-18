Не стало сценариста фильма «Там, на неведомых дорожках…» Аллы Ахундовой

Сценарист, поэтесса и переводчица Алла Ахундова умерла в возрасте 86 лет, передает APA. О ее смерти сообщил Абузар Багиров, глава московского отделения Союза писателей Азербайджана. Причины смерти неизвестны.

Ахундова родилась 27 октября 1939 года в Москве. В 1964 году она окончила Литературный институт имени Горького. Через три года после окончания института Алла Нуриевна завершила обучение на Высших сценарных курсах.

Всенародную славу Ахундовой принесли работы над фильмами «Хлеб поровну», «Яблоко как яблоко» и «Там, на неведомых дорожках…». Фильм «Там, на неведомых дорожках…» вышел в 1982 году и был снят по повести Эдуарда Успенского «Вниз по волшебной реке».

Ахундова сочиняла стихи и переводила произведения азербайджанских авторов на русский язык. В 1970 году Ахундовой вручили Государственную премию Азербайджанской ССР. В 1988 году ей присвоили звание заслуженного деятеля искусств республики.

Литературный критик Станислав Лесневский в 1970-х годах называл Ахундову одной из трех главных представительниц современной женской поэзии СССР.

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