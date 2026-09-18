Первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева рассказала о первых часах голосования в Подмосковье. По ее словам, все проходит штатно.

Дмитриева напомнила, что наблюдение ведется на избирательных участках и из Центра общественного наблюдения. За первые часы работы были зафиксированы отдельные ситуации, которые, по данным общественного контроля, не повлияли на общий ход голосования.

К примеру, в одном из округов наблюдатели сообщили о возможном нарушении герметичности ящика для голосования. После проверки выяснилось, что соответствующий сигнал относился к тестированию, проводившемуся 17 сентября. При этом нюанс с герметичностью ящика действительно подтвердился, и ящик заменили.

Еще на одном участке было выявлено некорректное поведение общественного наблюдателя, представляющего одну из политических сил. Обстоятельства ситуации устанавливаются.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал жителей региона принять участие в голосовании.