Вячеслав Фомичев и Филипп Науменко проверили ход голосования на избирательных участках Реутова
Фото: [t.me/Elections_MO]
Депутат Госдумы Вячеслав Фомичев и глава Реутова Филипп Науменко проверили ход голосования на избирательных участках муниципалитета. В частности, они посетили участки в музейно-выставочном центре и молодежном КДЦ.
«Здесь созданы все условия для того, чтобы жители могли комфортно реализовать свое конституционное право», - отметил Науменко.
По их словам, участки работают штатно, жители активно голосуют, атмосфера дружеская, никаких инцидентов не выявлено. Везде дежурят правоохранители и медики, ведется наблюдение.