Вязаные свитера и детские рисунки: Союз пенсионеров Старой Купавны отправляет очередной груз гуманитарной помощи на фронт

Пенсионеры из Старой Купавны проводят акцию по сбору гуманитарной помощи для бойцов СВО. В этот раз будут отправлять посылки с теплыми вещами: термобелье, тельняшки, шерстяные свитера, шапки, носки, перчатки. Собирают также сладости и медикаменты.

Принимают участие в акции и юные жители города – ученики Старокупавинского лицея нарисовали для солдат открытки и написали письма со своими пожеланиями. Совсем скоро груз отправится на фронт – и бойцы получат вещи, которые согревают особым, душевным теплом.

«Мы создали группу из членов Союза пенсионеров, которые умеют вязать. Они стали вязать носки, водолазки, шапки, безрукавки, свитера. За прошедший год мы отправили более 10 больших коробок в зону проведения СВО. От бойцов получаем голосовые сообщения – они благодарят нас за заботу и тепло», — рассказала председатель Союза пенсионеров Любовь Прохорова.

В Союзе пенсионеров и сейчас кипит работа: мастерицы вяжут, не покладая рук, чтобы уложиться в срок. Мы поговорили с членами организации и узнали, почему они решили участвовать в акции. В понедельник волонтеры заберут посылки, и вскоре вязаные шапки, перчатки и свитера будут согревать бойцов на передовой.