Удаление приложений VK и «Макс» из Google Play вскрыло ключевую проблему российского IT-сектора — критическую зависимость от зарубежных платформ. Член Ассоциации руководителей служб информационной безопасности Александр Токаренко в эфире Радио « Комсомольская правда » заявил, что создавать отечественные программы бессмысленно, пока в стране нет собственной доверенной мобильной операционной системы для массового пользователя.

По его словам, без такой ОС невозможно гарантировать безопасность банковских клиентов и «Госуслуг», а предустановка российского софта даже на легально поставляемые устройства Apple работает не всегда эффективно. Существующие альтернативы — «Аврора», продукты Astra и «Лаборатории Касперского» — остаются корпоративными решениями и массовому потребителю не подходят, при этом Android-устройства находятся под контролем иностранных компаний, и угроза удаления касается и их.

Токаренко предупредил, что вслед за развлекательными сервисами из зарубежных магазинов могут исчезнуть и критически важные приложения, включая «Госуслуги». Он напомнил, что еще в 2010 году правительство распорядилось перевести госорганы на отечественную платформу к 2015 году, однако массовой доверенной мобильной среды страна так и не получила. Сложности сохраняются и в аппаратной части: электронная промышленность была во многом утрачена в 90-е и 00-е, а из-за небольшого объема внутреннего рынка по сравнению с Китаем производство компонентов восстанавливается медленно. Эксперт призвал ускорить этот процесс, в том числе с оглядкой на советский опыт копирования и адаптации недоступных технологий, и готовиться к тому, что российские сервисы продолжат пропадать из иностранных магазинов приложений.