«ВКонтакте» впервые обошел YouTube по месячному охвату

Социальная сеть «ВКонтакте» достигла исторического максимума по месячному охвату среди российских пользователей, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Mediascope.

По последним данным, охват «ВКонтакте» составил почти 92 млн пользователей, в то время как видеоплатформу YouTube использовали 89,6 млн россиян.

Успех «ВКонтакте» можно объяснить рядом факторов. Существенный рост аудитории произошел благодаря активному развитию функций «VK Видео» и «VK Клипов», которые стали привлекательными для пользователей.

Также увеличению вовлеченности поспособствовали обновленные рекомендательные алгоритмы и наращивание базы оригинального контента. В дополнение к этому, сеть запустила новые инструменты монетизации для авторов, что также положительно сказалось на ее популярности.

Платформа YouTube, в свою очередь, продолжает сталкиваться с проблемами в России. Наибольший охват был зафиксирован в марте 2024 года и составил более 96 млн россиян. Однако, начиная с декабря 2024 года аудитория YouTube начала снижаться, поскольку в работе сервиса на территории РФ происходят перебои.

Согласно информации от операторов связи, сбои в работе YouTube могут быть связаны с износом оборудования Google. При этом сама американская компания заявила, что перебои в России не являются следствием технических проблем с их стороны.

14 января в России вновь зафиксировали массовые сбои в работе российского сегмента интернета.