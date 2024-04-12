ВКС РФ: более 50 «Панцирей» прикрывают российские объекты от атак вражеских дронов

В интервью газете «Красная звезда» он заявил, что для прикрытия российских объектов от атак украинских беспилотных летательных аппаратов в круглосуточном режиме задействованы более 50 новейших ЗРПК «Панцирь». Помимо них, есть и другие не менее эффективные боевые установки ПВО, отметил Семенов.

«Для эффективного прикрытия от ударов БПЛА задействованы переносные ЗРК, различные средства РЭБ, также развернуто большое количество постов визуального наблюдения», — проинформировал собеседник журналистов.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Ранее первый замгендиректора корпорации «Ростех» Владимир Артяков заявил, что любые попытки киевского режима атаковать Крымский мост с целью его выведения из строя обречены на провал.