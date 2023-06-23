ВКС РФ передана новая партия сверхманевренных истребителей

Считается, что самолеты модели Су-35С – одни из самых лучших в плане оперативности и тактических действий. Они умеют выполнить огромный спектр поставленных задач. Новость сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа»

Стало известно, что авиастроители России занимались разработкой новой партии самолетов-истребителей. На данный момент они уже переданы Воздушно-космическим силам страны. Эта информация поступила от Дениса Мантурова, который является министром промышленности и торговли в РФ.

Сейчас самолеты расположены на аэродроме базирования. Они уже готовы к использованию, поскольку прошли все необходимые испытания. Каждый был проверен в воздухе на различных режимах работы. В целом, технические службы приняли новую партию, согласно данным, поступившим от пресс-службы Правительства России.