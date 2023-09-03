ВКС России нанесли групповой удар боевыми дронами по хранилищам топлива, используемого для снабжения бронетехники ВСУ

Минобороны РФ опубликовало очередную сводку по СВО за минувшие сутки. В ведомстве подтвердили массированный удар беспилотниками по инфраструктуре портов Рени и Измаил в Одесской области.

В оборонном ведомстве проинформировали, что все поставленные цели были достигнуты, а объекты ВСУ поражены.

«Сегодня ночью ВКС России нанесен групповой удар беспилотными летательными аппаратами по хранилищам топлива, используемого для снабжения военной техники ВСУ в порту Рени Одесской области. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», - приводится в сводке Минобороны РФ.

Помимо этого, наа Южно-Донецком направлении в зоне спецоперации ВС РФ нанесены поражения 38-й и 36-й бригадам морской пехоты украинских войск, а истребительной авиацией российских ВКС сбит вражеский истребитель МиГ-29.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией нанесено поражение противнику в 119-ти районах», - добавили в Минобороны.

Ранее стало известно, что США начнут поставлять киевскому режиму снаряды с обедненным ураном.