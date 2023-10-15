ВКС России нанесли три удара по боевикам в Сирии, разбомбив базы радикалов

Под авиаудар российских военных попали позиции исламистов из группировок «Джебхат ан-Нусра»* и «Исламская партия Туркестана»*, проинформировал замруководителя российского ЦПВС (Центра по примирению враждующих сторон) контр-адмирал Вадим Кулить.

По его словам, удар российских ВКС стал ответом на непрекращающиеся со стороны экстремистов обстрелы армии Сирии.

«ВКС России за прошедшие сутки нанесено три авиационных удара по ремонтной базе бронетанковой техники боевиков. Уничтожено более 20 боевиков», — сказал он.

В российском Минобороны добавили, результатом бомбардировки баз экстремистов стали укрытия и ремонтные мастерские для танков, а также два БМП и до десяти пикапов. Все цели уничтожены.

* — организации признаны террористическими в России