Вкус с историей: 10 легендарных блюд и продуктов Подмосковья, которые стоит попробовать в 2026 году

Подмосковье переживает настоящий гастрономический ренессанс. Шеф-повар Альберт Ушаков рассказал REGIONS , почему гости все чаще меняют столичные рестораны на локальные кафе в Зарайске, Коломне и Серпухове.

Гастрономические хиты подмосковных городов

В каждом уголке Московской области есть свой «вкусный» бренд. Эти деликатесы стали визитной карточкой региона:

Коломенский калач и пастила: Калач в форме замка с тушеным гусем — безусловный хит. А пастила из антоновских яблок без сахара готовится по технологиям купцов XIX века.

Зарайские баранки: Уникальная выпечка, способная впитать в себя целую кружку чая. Бывают ржаными, пшеничными, с маком или чесноком.

Серпуховская помадка: Нежное лакомство из молока, патоки и масла, рецепт которого создала купчиха Анна Мараева для своих детей.

Домодедовский шоколад «Юкатан»: Натуральный продукт без консервантов, ставший гордостью местного производства.

Фермерская экзотика и деликатесы

Современное Подмосковье — это не только старина, но и смелые фермерские проекты:

Страусятина из Серпухова: Мясо страуса сочнее говядины и почти не содержит холестерина. Здесь же можно попробовать страусиные пельмени.

Виноградные улитки из Коломны: Их запекают с чесночным маслом и сыром. Вкус напоминает грибы с легкой ореховой ноткой.

Африканский кларий из Луховиц: Диетическая рыба без костей и специфического запаха, которую на аквафермах запекают с овощами.

Сыры и мед: От знаменитой истринской горгонзолы до душистого егорьевского меда, который превосходит южные сорта по полезным свойствам.

Рецепт: Гурьевская каша (завтрак императора Александра III)

Эту кашу, по словам историков, император заказывал всегда, когда посещал Звенигород.

Ингредиенты:

Сливки (30%) — 500 мл;

Манка — 100 г;

Сахар — 50 г;

Орехи (миндаль, грецкий), изюм, цукаты — по 50 г;

Яйцо — 1 шт.;

Сливочное масло — 2 ст. л.

Способ приготовления: