Вкус с историей: 10 легендарных блюд и продуктов Подмосковья, которые стоит попробовать в 2026 году
Подмосковье переживает настоящий гастрономический ренессанс. Шеф-повар Альберт Ушаков рассказал REGIONS, почему гости все чаще меняют столичные рестораны на локальные кафе в Зарайске, Коломне и Серпухове.
Гастрономические хиты подмосковных городов
В каждом уголке Московской области есть свой «вкусный» бренд. Эти деликатесы стали визитной карточкой региона:
- Коломенский калач и пастила: Калач в форме замка с тушеным гусем — безусловный хит. А пастила из антоновских яблок без сахара готовится по технологиям купцов XIX века.
- Зарайские баранки: Уникальная выпечка, способная впитать в себя целую кружку чая. Бывают ржаными, пшеничными, с маком или чесноком.
- Серпуховская помадка: Нежное лакомство из молока, патоки и масла, рецепт которого создала купчиха Анна Мараева для своих детей.
- Домодедовский шоколад «Юкатан»: Натуральный продукт без консервантов, ставший гордостью местного производства.
Фермерская экзотика и деликатесы
Современное Подмосковье — это не только старина, но и смелые фермерские проекты:
- Страусятина из Серпухова: Мясо страуса сочнее говядины и почти не содержит холестерина. Здесь же можно попробовать страусиные пельмени.
- Виноградные улитки из Коломны: Их запекают с чесночным маслом и сыром. Вкус напоминает грибы с легкой ореховой ноткой.
- Африканский кларий из Луховиц: Диетическая рыба без костей и специфического запаха, которую на аквафермах запекают с овощами.
- Сыры и мед: От знаменитой истринской горгонзолы до душистого егорьевского меда, который превосходит южные сорта по полезным свойствам.
Рецепт: Гурьевская каша (завтрак императора Александра III)
Эту кашу, по словам историков, император заказывал всегда, когда посещал Звенигород.
Ингредиенты:
- Сливки (30%) — 500 мл;
- Манка — 100 г;
- Сахар — 50 г;
- Орехи (миндаль, грецкий), изюм, цукаты — по 50 г;
- Яйцо — 1 шт.;
- Сливочное масло — 2 ст. л.
Способ приготовления:
- Пенки: Томите сливки в духовке ($160°C$) 1–1.5 часа. Снимайте образующиеся румяные пенки (нужно 5–7 штук).
- Основа: Сварите манку на оставшихся сливках с сахаром, остудите и вмешайте яйцо.
- Сборка: В форму выкладывайте слоями: каша → пенка → орехи и сухофрукты. Повторяйте, пока не закончатся ингредиенты.
- Запекание: Сверху полейте маслом, посыпьте сахаром и держите в духовке ($180°C$) 10–15 минут до золотистой корочки.