Вкусно, сладко и интересно отметили Котельники День арбуза

Замечательный и очень вкусный праздник прошел в Кузьминском лесопарке городского округа Котельники. Здесь жители и гости округа отметили День арбуза.

Началось мероприятие с познавательных лекций. Гости узнали много интересного о пользе сладкой ягоды и приняли участие в увлекательной викторине. За каждый правильный ответ жителей награждали дольками сочной вкуснятины.

Как рассказали в администрации муниципалитета, в этот день в парке было много развлечений, рассчитанных на любой возраст и интересы. Юные и взрослые жители округа принимали участие в эстафетах, состязались в конкурсах, принимали участие в играх и интересных мастер-классах.

Кульминацией мероприятия стало поролоновое шоу. Вместе с жителями участвовал в активностях и глава Котельников Сергей Жигалкин.