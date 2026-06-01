Влад Кадони разозлил соседей борщевиком на своей даче

Телеведущий Влад Кадони оказался в центре дачного скандала из-за борщевика, который разросся на его загородном участке. Историей он поделился в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ .

По словам Кадони, соседи обвинили его в том, что опасное растение летит на их территорию именно с его участка. Телеведущий усомнился в справедливости претензий, задавшись вопросом, каким образом без специальной экспертизы удалось установить источник заражения. Тем не менее, чтобы погасить конфликт, он принял решение скосить заросли.

Ситуацию прокомментировал заслуженный юрист РФ. Он напомнил, что каждый владелец загородной земли обязан уничтожать борщевик не только на своей территории, но и в радиусе десяти метров за её пределами.