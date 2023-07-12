Владелец игрового аккаунта обманул покупателя на 65 000 рублей

Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» , местный житель Салехарда, расположенного в ЯНАО, хотел приобрести аккаунт в сетевой игре. Однако мужчина попался в руки недобросовестного продавца.

О происшествии стало известно благодаря самому 29-летнему потерпевшему. От него заявление о мошенничестве получил салехардский отдел полиции. Правоохранительные органы провели проверку и установили обстоятельства случившегося.

Как выяснилось, заявитель наткнулся на предложение о сделке. Мужчина продавал игровой аккаунт за 65 тысяч рублей, что заинтересовало потерпевшего. Они связались друг с другом в одном из мессенджеров, и, не предвещая беды, покупатель перевел продавцу обозначенную сумму. Однако после этого владелец аккаунта больше не выходил на связь.

Согласно информации, поступившей от пресс-службы регионального УМВД, следователи окружной столицы возбудили в отношении злоумышленника дело о мошенничестве.