Владелец отеля в Дагестане заплатит штраф 150 тысяч за нелегальную деятельность

Дагестане владельца одного из отелей привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 150 тысяч рублей. Как пояснили в региональном министерстве по туризму, санкции были применены за ведение деятельности без обязательного включения в Единый реестр объектов классификации.

Глава ведомства Эмин Мерданов подчеркнул, что безопасность и качество туристического сервиса остаются ключевыми приоритетами. По его словам, 99 процентов всех несчастных случаев и чрезвычайных происшествий с участием отдыхающих напрямую связаны с нелегальным статусом предоставляемых услуг.

В пресс-службе министерства напомнили, что с 2025 года вступили в силу поправки в федеральный закон «Об основах туристской деятельности в РФ». Теперь обязательной классификации подлежат не только гостиницы, но и кемпинги, базы отдыха и глэмпинги. Если на конец прошлого года в реестре значилось около 300 объектов размещения, то к настоящему моменту их число выросло до 380, включая 273 гостиницы, 49 баз отдыха и 52 гостевых дома.