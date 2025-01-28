Владелец саратовского курорта отреагировал на скандал с сексом в бассейне

Представитель горного курорта «Хвалынь» в Саратовской области Сергей Миронов в беседе с РИА Новости прокомментировал историю с парой, которая занялась сексом прилюдно в прозрачном бассейне.

Современный термальный бассейн со стеклянными стенками привлекает много внимания и является популярным среди отдыхающих, однако некоторые из них смущают других постояльцев слишком близким контактом. По словам Сергея Миронова, последняя история с интимом туристов в бассейне его печалит: он назвал ситуацию недопустимой, а поведение пары непристойным.

«Произошло то, что произошло. И если бы этому поступку мы были свидетели, то, конечно, пресекли. Мы создаем и строим для всех гостей различные интересные пространства для отдыха, однако именно поведение гостей иногда бывает недостойным. Мне жаль», — ответил представитель курортного пространства.

Также Миронов поблагодарил всех, кто помог осветить историю и, возможно, пристыдить пару. В бассейне тем временем провели дополнительную дезинфекцию.

Ранее постояльцы саратовского курорта удивились «порносеансу», который устроила одна из парочек в прозрачном бассейне. Они засняли это на видео и распространили в Telegram.