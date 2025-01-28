«Порносеанс» в бассейне удивил отдыхающих саратовского горнолыжного курорта

Посетители «Хвалынских терм» в Саратовской области стали свидетелями откровенной картины: прямо их глазах в прозрачном бассейне пара занялась сексом. Об этом со ссылкой на Shot пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Туристы горнолыжного курорта засняли, как отдыхающие занялись сексом в открытом бассейне. Из-за прозрачности конструкции свидетелями стали многочисленные гости курорта. Многие раскритиковали посетителей, которые предались утехам на всеобщее обозрение.

По данным Shot, термы открыли в Хвалынске Саратовской области этой осенью и история уже не первая: уже несколько пар заметили за непристойностями в бассейне с прозрачным основанием.

Ранее сообщалось, что в Кемерове женщина попала под уголовное дело из-за секса.