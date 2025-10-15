Владелец сожженного авто на Ямале найден мертвым в выгребной яме спустя неделю поисков

В поселке Ханымей Ямало-Ненецкого автономного округа обнаружили тело владельца сгоревшего автомобиля. Как передает со ссылкой на источник телеканал РЕН ТВ, молодогог человека нашли в выгребной яме.

По предварительным данным, погибшим оказался уроженец Дагестана Магомедхабиб Магомедов. Его тело было найдено на территории производственной базы, принадлежащей бизнесмену Колганову Е.

Магомедов не выходил на связь уже неделю кряду с момента, как его внедорожник сгорел.

На данный момент причины смерти остаются неизвестными. Правоохранительные органы проводят расследование.