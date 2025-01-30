Разлив мазута в Керченском проливе: зона ЧС расширилась до восьми районов

Глава Республики Крым Сергей Аксенов подписал указ о расширении границ зоны чрезвычайной ситуации, вызванной разливом мазута в Керченском проливе. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на официальный документ.

На сегодняшний день режим ЧС регионального масштаба охватывает восемь муниципалитетов, включая Керчь Феодосию Судак Евпаторию и другие районы полуострова. Ранее режим чрезвычайной ситуации действовал только в Керчи и Ленинском районе, а в остальных районах была объявлена угроза местного уровня.

Напомним, что инцидент произошел 15 декабря 2024 года во время сильного шторма, когда затонули два танкера Волгонефть-212 и Волгонефть-239. Из их трюмов в воды пролива вылилось около 2400 тонн нефтепродуктов, что создало серьезную экологическую угрозу для региона. В ходе спасательной операции удалось эвакуировать 27 моряков, однако один человек погиб.

Министерство транспорта России сообщило, что последствия аварии могут быть масштабными из-за особенностей течения в Керченском проливе. Увеличение зоны ЧС связано с распространением загрязнения на большую территорию, что требует усиления мер по ликвидации последствий катастрофы.

Пока неизвестно сколько времени займет полная ликвидация последствий разлива и какие долгосрочные эффекты он окажет на окружающую среду.

Ранее сообщалось о том, что корма танкера «Волгонефть-239» была намеренно посажена на мель.