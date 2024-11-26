Владелец животноводческой фермы в Серпухове отреагировал на новости о пожаре

В результате пожара, который произошел сегодня вечером на животноводческой ферме в Серпухове, никто не пострадал. Об этом в своих социальных сетях сообщил ее владелец, глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев.

«Никто не пострадал, все живы и здоровы», — написал он.

MSK1.RU пишет, что ферма установлена как организация ООО «МАМА ОЛЬГА». По данным портала, ее учредителем является Умар Кремлев, следует из данных «Контур.Фокуса». Управляет ей Кирилл Кулебакин.

В ГУ МЧС России по Московской области сообщали, что возгорание произошло на площади 1,2 тысячи квадратных метров. В результате инцидента с фермы вывели 100 голов крупного рогатого скота. К тушению пожара привлекли 20 специалистов и пять единиц техники.