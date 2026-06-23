Владелица гостевого дома в Крыму: заполняемость упала до 10%, туристы боятся ехать

Владелица мини-гостиницы в Евпаторийском районе Крыма Светлана в интервью « Фонтанке » рассказала о катастрофическом падении спроса на отдых в регионе. По ее словам, в июне 2026 года заполняемость ее гостевого дома упала с обычных 70% до 10% — из десяти номеров занят только один. Это самый пустой сезон за все время, которое бизнес существует в Крыму — с 2014 года, включая пандемию и 2022 год.

Туристы, которые все же приезжают, — это либо местные жители, либо гости из приграничных регионов, либо постоянные клиенты, отдыхающие здесь десятилетиями. Однако даже они сократили сроки пребывания и стали бояться возвращаться в одиночку. Бронирования на июль и август пока не отменены, но предпринимательница признается, что сама находится на грани решения «свернуться», так как напряжение растет, а рисковать чужими судьбами тяжело.

Проблемы с логистикой и инфраструктурой усугубляют ситуацию. Такси подорожало вдвое из-за дефицита топлива, поезда ходят с перебоями, а электричество отключают на несколько часов — это приводит к остановке скважин, исчезновению воды, интернета и связи. Атаки на инфраструктурные объекты, по словам Светланы, стали целенаправленными, и это меняет общий эмоциональный фон.