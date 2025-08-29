Владелицу сети аптек Мут отправили на пять лет в колонию за контрабанду «Оземпика»

Елену Мут, владелицу аптек в столице, признали виновной в создании преступного сообщества и реализации незарегистрированных лекарственных средств в особо крупных масштабах. По решению суда ей назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Хорошевский суд Москвы вынес также приговоры участникам ее группировки, назначив им наказания в виде лишения свободы на срок от 5 лет до 2,5 лет с отбытием условно.

«Приговором Хорошевского районного суда города Москвы фигуранты по делу признаны судом виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ, и каждому назначено наказание», – приводится в сообщении пресс-службы.

Как стало известно в ходе следствия, Участники группы начали сотрудничать не ранее ноября 2023 года. Елена Мут руководила преступной схемой, по которой они приобретали за границей медицинские препараты для лечения диабета и контроля веса под названием "Оземпик" и пересылали их в Россию.

Мут реализовывала продажу медикаментов через свои четыре аптеки в Москве. В ходе обысков полицейские изъяли около 300 упаковок препарата "Оземпик" на общую сумму свыше 10 млн руб.