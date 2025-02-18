Владельцам каналов с аудиторией от 10 тыс. подписчиков напомнили о регистрации в РКН

Владельцам каналов в соцсетях и мессенджерах с аудиторией от 10 тыс. подписчиков напомнили о необходимости регистрации в реестре Роскомнадзора. Требования установлены Федеральным законом от 8 августа 2024 года № 303-ФЗ.

Регистрации подлежат каналы, в том числе на следующих платформах: «ВКонтакте», «Одноклассники», Telegram, LiveJournal, «Пикабу», Rutube, «Дзен». Подать заявление на регистрацию обязан владелец канала.

Заявление подается через Госуслуги в личном кабинете владельца канала. Для этого потребуется указать название соцсети и канала, ссылку на ресурс, телефон и электронную почту, к которым привязан канал, а также номер телефона администратора канала.

Номер отправленного заявления нужно будет разместить в закрепленном сообщении или описании канала в течение трех рабочих дней и не удалять до принятия решения по регистрации ресурса.

РКН примет решение в течение 10 рабочих дней. Результат поступит в личный кабинет. После включения в реестр в описании канала нужно будет разместить уникальную ссылку на запись в перечне РКН.