Владельцам поврежденных при падении фанеры со стройплощадки в Подмосковье машин возместят ущерб

Владельцам автомобилей, поврежденных при падении листа фанеры со стройплощадки жилого комплекса «Белая Дача парк» в Московской области, возместят ущерб. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании «ПИК» сообщает Агентство «Москва» .

Уточняется, что лист фанеры сорвал сильный порыв ветра, когда рабочие переносили ее. Также отмечается, что с владельцами пострадавших автомобилей уже связались и урегулировали все вопросы.

Ранее СМИ сообщали, что строители уронили плиту на иномарку, припаркованную возле стройплощадки в Котельниках. В результате также пострадала стоящая рядом машина. Местные жители засняли произошедшее на видео.