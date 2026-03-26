Владельцев маткапитала ждет сюрприз: ВС РФ переписал правила продажи квартир

Верховный суд России дал четкое разъяснение относительно исчисления налогового срока для недвижимости, приобретенной на средства материнского капитала. Согласно позиции суда, отсчет минимального предельного срока владения таким жильем начинается с момента использования государственных средств, а не с даты внесения записи в Единый государственный реестр недвижимости, пишет РИА Новости.

Эта позиция была закреплена президиумом ВС под руководством Игоря Краснова в рамках тематического обзора судебной практики по налоговым спорам. В опубликованном документе уточняется, что данное правило касается случаев, когда владелец сертификата использует средства для улучшения жилищных условий.

Напомним, что для освобождения от уплаты налога при продаже недвижимости необходимо владеть ею в течение минимального срока, который в общем случае составляет 5 лет. Сокращение срока до 3 лет предусмотрено лишь в исключительных ситуациях: при получении жилья в наследство, по договору дарения от близких родственников, в результате приватизации или по договору ренты. Также ключевым условием для льготного налогообложения является отсутствие у продавца на момент сделки другого жилого помещения в собственности, за исключением объектов, приобретенных за 90 дней до продажи.

В обзоре, подготовленном Верховным судом, большинство примеров сформулированы в пользу защиты прав налогоплательщиков — физических лиц. Таким образом, отсчет срока, начинающийся с даты списания материнского капитала, позволяет собственникам избежать дополнительных налоговых обязательств при продаже квартиры.