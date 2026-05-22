Владельцы этих популярных иномарок постоянно попадают в ДТП: свежая статистика страховщиков

Ведущие страховые компании России проанализировали статистику дорожно-транспортных происшествий за первые месяцы 2026 года. По результатам исследования сформированы списки марок и моделей, которые чаще всего становились участниками столкновений на дорогах страны, пишет МК.

Отечественный автопром и корейские иномарки в лидерах антирейтинга

Российский авторынок демонстрирует стабильность в распределении аварийности среди ключевых автомобильных брендов. Опираясь на сведения проекта T-Data от компании «Т-Страхование», специалисты признали марку Lada главным участником дорожных инцидентов с января по апрель 2026 года, поскольку на ее долю пришлось 19,4% от общего объема аварий. Следующие строчки заняли корейские производители Kia с результатом 13,8% и Hyundai, набравший 12,2%. Замкнули первую пятерку японская Toyota и немецкий Volkswagen, показатели которых составили 11,9% и 9,9% соответственно.

Аналитики подчеркнули, что подобные результаты обусловлены прежде всего доминирующим присутствием указанных машин в структуре отечественного автопарка. При этом Страховой дом «ВСК» также подтвердил лидерство отечественного бренда Lada в своем внутреннем списке, где на долю марки пришлось 13% всех происшествий. Иные тенденции прослеживаются в портфеле «Абсолют Страхования», где верхние места заняли китайские автомобили Geely и Tank, а также немецкий бренд Mercedes-Benz.

Опасная уверенность владельцев новых автомобилей

В разрезе конкретных моделей и года выпуска транспортных средств эксперты выявили неожиданный поведенческий сдвиг. Ранее в аварийные сводки чаще попадали подержанные машины, выпущенные в 2008 и 2012 годах, однако в начале 2026 года наибольшая доля инцидентов (7,8%) была зафиксирована среди абсолютно новых автомобилей 2024 года выпуска. Аналитики связывают это с тем, что водители современных транспортных средств склонны ослаблять контроль над дорогой, излишне полагаясь на передовые технологические системы безопасности и электронные ассистенты.

Что касается антирейтинга конкретных моделей, специалисты «Ренессанс Страхования» включили в тройку наиболее уязвимых позиций Geely Emgrand, Kia K5 и Exeed LX. В свою очередь, представители компании «Согласие» назвали наиболее бьющимися моделями Mitsubishi Lancer, Opel Astra и Lada Granta.

Стабильная география происшествий и структура ДТП

Территориальное распределение дорожных инцидентов в текущем году не претерпело серьезных изменений. Главным очагом аварийности остаются Москва и Московская область, где фиксируется 26,9% от всех дорожных происшествий в Российской Федерации. Вторую строчку заняли Санкт-Петербург вместе с Ленинградской областью, на которые приходится 8,4%, а далее расположились Краснодарский край с показателем 4,6%, Нижегородская область и Татарстан. На противоположном полюсе рейтинга, по информации «ВСК», оказались самые дисциплинированные водители, проживающие в Иркутске, Перми, Томске и Ленинградской области.

Характер аварий на российских дорогах носит однородный вид. Абсолютное большинство зафиксированных случаев (92,5%) связано с непосредственным столкновением двух машин. Столкновения с неподвижными дорожными объектами, включая столбы, ограждения и деревья, составляют 7,2% от общего числа выплат. Случаи наезда на пешеходов или животных фиксируются крайне редко и занимают доли процента.