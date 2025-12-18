Владельцы мощных авто оказались под ударом: вырос риск потери имущества на колесах

В России в 2026 году может вырасти число угонов автомобилей с высокой мощностью двигателя. Об этом сообщил директор по защите активов Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов, передает Российская газета .

Причиной риска эксперт назвал изменения в расчете утилизационного сбора для автомобилей мощнее 160 л. с., вступившие в силу с 1 декабря. По его словам, обслуживание и обновление таких машин со временем станет сложнее и дороже, что повысит спрос на запасные части.

В результате автомобили данного сегмента могут чаще похищать для последующего разбора на детали. По оценке РСА, именно дефицит комплектующих формирует интерес со стороны преступных групп.

В целом динамика автоугонов в России остается нисходящей. По данным МВД, в 2019 году было зарегистрировано 39 тыс. угонов, а в 2024 году — 11 тыс. случаев. За 11 месяцев 2025 года зафиксировано 10 тыс. похищений транспортных средств.

Среди застрахованных автомобилей в 2019 году было угнано 3954 машины, в 2024 году — 343, за 11 месяцев 2025 года — 254.

По структуре угонов лидируют автомобили отечественного производства. На втором месте находятся модели китайских брендов, третью позицию занимают корейские марки.

Страховые компании также фиксируют рост интереса к китайским автомобилям. В отчетах страховщика «Согласие» чаще других фигурируют JAC, Nissan и LADA. В компании «ВСК» сообщили, что доля китайских автомобилей в общем числе угонов выросла с 3% до 8,5%, при этом наиболее часто похищаются модели Chery и Lixiang.

Ранее сообщалось, что в Челябинске УАЗ рухнул с моста на замерзшую реку, двое госпитализированы.