Владельцы «Вкусно и точка» выставили на продажу особняк Серебрякова

Особняк Серебрякова на набережной канала Грибоедова, принадлежащий семье кузбасского миллиардера и владельца сети «Вкусно и точка» Александра Говора, выставлен на продажу. За историческое здание в центре Петербурга хотят выручить 290 миллионов рублей.

О том, что отреставрированный особняк закрыл двери для посетителей, сообщила группа Privalov Net, посвященная авторским экскурсиям по городу, в соцсети «ВКонтакте». Последним днем работы культурного пространства стало 10 марта. В сообществе самого «Дома Искусств» указали, что с этого дня особняк навсегда закрыт.

Причины не называются, но пользователи соцсетей предполагают, что здание сменило владельца, и культурная функция там больше не сохранится.

История здания

Особняк на канале Грибоедова (не путать с особняком Серебряковой на набережной Кутузова) был построен в конце XVIII — начале XIX века и перестроен в 1894 году по заказу купца Степана Серебрякова. При нем дом служил не только семейной резиденцией, но и местом для светских приемов, благотворительных концертов и спектаклей.

После революции 1917 года здание национализировали. В 1920-х там работал Центральный географический музей, в годы войны — штаб Октябрьской дивизии народного ополчения, а после — различные административные учреждения.

В 2001 году особняк признали выявленным объектом культурного наследия. В 2002 году комплекс зданий арендовала компания «Стройпрогресс». К 2010-му в глубине квартала открылся отель «Кортъярд Мариотт» (ныне Cort Inn), а выходящий на набережную корпус особняка передали городу под Дворец бракосочетания.

В 2015 году ЗАГС закрылся — городские власти объяснили это нехваткой средств на аренду. Несколько лет здание пустовало, пока в 2020-м на первом этаже не открылся ресторан Grillyard.

После реставрации летом 2025 года в парадных залах заработал «Дом искусств». Здесь проводили экскурсии, концерты при свечах, иммерсивные спектакли, лекции и детские представления. Из исторических интерьеров сохранились парадная мраморная лестница, танцевальный зал с живописным плафоном, зеленый зал с лепниной и резной мебелью, а также гостиные в стиле классицизма.

Кому принадлежал особняк

Согласно данным Росреестра, с 2018 года здание находится в собственности компании «Отель Управление», которая также управляет соседним отелем Cort Inn. Фирма зарегистрирована в Новокузнецке и на 100% принадлежит АО «Инрусинвест» — компании, также родом из Кузбасса.

По отчету за 2023 год, АО на 99,99% принадлежало Светлане Говор. СМИ называют ее женой кузбасского миллиардера Александра Говора, владельца сети «Вкусно и точка». Летом 2025 года в ЕГРЮЛ внесли сведения о смерти Светланы Говор. Предположительно, ее доля перешла другим членам семьи.

Директор ООО «Отель Управление» Руслан Сичинава также руководит компанией «Русинн», управляющей отелем Cort Inn в Казани. Эта фирма на 96% принадлежит Наталье Говор и на 4% — самому Александру Говору.