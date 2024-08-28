Владельцы животных в Подмосковье могут в онлайн подать заявку на оформление ветеринарного свидетельства

Подмосковные владельцы домашних животных теперь могут дистанционно подать заявку на оформление ветеринарного свидетельства для перевозки питомца по России или за границу. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Напоминаем, что ранее для оформления ветеринарного свидетельства нужно было посещать клинику в порядке «живой» очереди. Теперь же можно легко заполнить онлайн-форму на регпортале и сразу же выбрать удобное время для проведения осмотра животного в ближайшей государственной ветеринарной клинике или вызвать врача на дом.

Ветеринарное свидетельство формы ф.№ 1 (ВСД) выдается только государственной ветеринарной клиникой и после осмотра животного специалистом. Подать заявку на оформление свидетельства и записаться на прием в ветклинику или вызвать ветврача на дом можно на портале госуслуг Московской области. Сервис доступен в разделе «Личные документы» — «Документы для отдельных случаев». При этом услуга предоставляется бесплатно.

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