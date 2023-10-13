Владимир Головнев помог подмосковному предпринимателю отстоять свои права

Бизнесмен обратился к Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Московской области Владимиру Головневу с жалобой на неисполнение муниципальной администрацией судебного решения, вступившего в законную силу.

Выяснилось, что предпринимателю на праве собственности принадлежит торговый павильон, расположенный на земельном участке, который он арендовал у муниципального образования. В ноябре 2021 года он обратился в администрацию с заявлением об оказании госуслуги по предоставлению земельного участка в собственность без проведения торгов, но получил отказ. А затем решение администрации было обжаловано в судебном порядке.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Московской области были удовлетворены исковые требования предпринимателя о признании незаконным решения администрации об отказе в предоставлении госуслуги. Кроме того, суд обязал администрацию подготовить, подписать и направить в адрес заявителя проект договора купли-продаже земельного участка.

Однако администрация так не исполнила решение суда, после чего предприниматель и принял решение обратиться к бизнес-омбудсмену Владимиру Головневу. Тогда, Головнев изучил материалы дела, усмотрев нарушение прав предпринимателя, и направил обращение в прокуратуру Московской области для принятия мер реагирования. Итогом стал заключенный договор о выкупе земельного участка.

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