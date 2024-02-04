Владимир Локтев принял участие в Дне инфраструктуры и среды для жизни на выставке-форуме «Россия»

Министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев принял участие в деловой программе Дня инфраструктуры и среды для жизни, проходящего сегодня на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

Отмечается, что открыло работу форума пленарное заседание под председательством Заместителя Председателя Правительства РФ, Председателя Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации Марата Хуснуллина.

Далее прошли экспертные панели, в рамках которых обсудили будущее малых городов, реализацию проектов по созданию комфортной городской среды, их связь с жизнью и интересами городских сообществ.

«В этом году мы завершаем строительство большой современной детской больницы в Красногорске, которая будет открыта уже этим летом. В марте месяце приступаем к строительству нового знакового проекта — центральной районной больницы в Балашихе. Оба эти проекта реализуются при поддержке Президента и с участием средств бюджета», — заявил Владимир Локтев.

На стенде Московской области свои мастер-классы «Построй город будущего» и «Нарисуй свою мечту» провели студенты техникума имени С. П. Королева. Гости выставки принимали активное участие в тематических викторинах от АО МСУ-1 и Концерна Крост. Знание достижений строительного комплекса Подмосковья участники форума проверили на викторинах регионального Минстройкомплекса.